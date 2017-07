V mestu Tampere na Finskem odprli muzej muminov

Tampere, 26. julija - V mestu Tampere na Finskem so v kompleksu Tampere Hall odprli muzej muminov, likov, ki jih je zasnovala avtorica Tove Jansson. Obiskovalci se v njem z življenjem muminov, ki spominjajo na pomanjšane nilske konje, z belimi krznenimi kožuščki ter velikim gobčkom in repom, seznanjajo preko risb, akvarelov in tridimenzionalnih modelov.