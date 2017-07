Zasedenost ljubljanskih hotelov julija večja kot lani

Ljubljana, 29. julija - Ljubljanski hoteli so bili julija po podatkih Turističnega informacijskega centra (Tic) Ljubljana zasedeni 89-odstotno, kar je več kot julija lani, ko so beležili 83-odstotno zasedenost. Z obiskom so ljubljanski ponudniki namestitev zadovoljni, se pa nadejajo takšnega ali še večjega obiska v avgustu.