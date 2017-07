V Rimu poskusno z reguliranim dostopom do fontane Trevi

Rim, 25. julija - V Rimu so danes začeli poskusnim reguliranim dostopom do fontane Trevi, katerega namen je preprečiti prerivanje množic pred eno od najbolj priljubljenih turističnih znamenitosti v večnem mestu. Policija bo tako od 9. do 24. ure v primeru velikega navala omejila število ljudi, ki jim bodo dovolili dostop do znamenite fontane.