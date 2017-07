ZSSS in sindikat upokojencev za čim prejšnje sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 25. julija - V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Sindikatu upokojencev Slovenije menijo, da mora vlada še v tem mandatu izpolniti obljubo in v javno razpravo predložiti zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Kot so izpostavili na današnji novinarski konferenci, menijo, da mora biti zakon sprejet do naslednjih volitev.