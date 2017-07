Trikratni svetovni prvak dve leti brez hokeja

Moskva, 25. julija - Denis Zaripov, ruski hokejski reprezentant, dve leti ne bo smel igrati hokeja. Zaradi dopinga, ki so mu ga dokazali lani v kontinentalni hokejski ligi KHL, kjer je nastopal v dresu Metalurga iz Magnitogorska, ga na ledu ne bo do 22. maja leta 2019, glede na dejstvo, da je že dopolnil 36 let, se zna zgoditi, da bo tudi končal kariero.