Gyoer, 25. julija - Mladi športniki med 14. in 18. letom so imeli v Györu drugi tekmovalni dan pester program. Dejavni so bili tudi v slovenskem taboru, kjer je skakalka v daljino Manca Starašinič osvojila peto mesto, judoista Vinko Prevolšek in Staš Kokotovič pa sta bila sedma.