Na primorski avtocesti med Uncem in Ravbarkomando v smeri Kopra večkilometrski zastoj

Ljubljana, 25. julija - Zaradi okvare tovornega vozila je na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Ravbarkomanda zaprt vozni pas proti Kopru. Nastal je zastoj, ki je trenutno dolg približno 11 kilometrov. Kot so zapisali na prometno-informacijskem centru, je za vozila do 3,5 tone možen obvoz po regionalni cesti Logatec-Planina-Postojna.