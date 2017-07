Na Hrvaškem v prvi polovici leta več utopitev kot lani

Zagreb, 25. julija - Na Hrvaškem so v prvih šestih mesecih letošnjega leta zabeležili 35 utopitev v morju, bazenih, na rekah in jezerih. Smrtnih žrtev je letos sedem več kot v enakem obdobju lani, je danes sporočilo hrvaško notranje ministrstvo. Dodali so, da se je v hrvaških vodah smrtno ponesrečilo 23 hrvaških državljanov ter 12 tujcev.