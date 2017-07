Koper, 25. julija - Ponoči so neznanci vlomili v bencinski servis na Škofijah in odnesli večjo količino cigaret. Odtujili so okoli 350 zavojev, policisti nadaljujejo z zbiranjem informacij. Na gradbišču v Postojni pa so neznanci vlomili v tri kontejnerje in odnesli delovno orodje. Povzročili so škodo v višini 10.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Koper.