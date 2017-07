Mlinar odslej tudi v Dubaju

Zagreb, 25. julija - Hrvaška pekovska družba Mlinar se širi tudi na Bližnji vzhod. V Dubaju v Združenih arabskih emiratih so namreč v ponedeljek odprli prodajalno. Mlinar Caffe bo prodajal hrvaške pekovske izdelke halal kakovosti v uglednem nakupovalnem središču Nadd al Hamar Health, so sporočili iz Mlinarja, ki posluje v več evropskih državah in Avstraliji.