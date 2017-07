V SF koncert Ivana Yanakova z udeleženci mojstrskega tečaja

Ljubljana, 25. julija - V Slovenski filharmoniji (SF) bodo drevi gostili koncert bolgarskega pianista in dirigenta Ivana Yanakova z udeleženci njegovega mednarodnega mojstrskega tečaja. V dvorani Slavka Osterca bo 15 mladih nadarjenih pianistov iz Kitajske, starih od osem do 18 let, izvedlo dela priznanih evropskih skladateljev.