Savdska Arabija in njeni zavezniki s terorističnim seznamom za Katar

Rijad, 25. julija - Savdska Arabija in njeni zavezniki so danes objavili seznam skupno 18 organizacij in posameznikov, ki imajo povezave z islamskimi skrajneži in hkrati povezave s Katarjem. Hkrati so na Katar naslovili pričakovanje, da bo storil "naslednji korak ter začel preganjati teroristične skupine in posameznike", poroča francoska tiskovna agencija AFP.