Primorske novice: Mladoletnika v Postojni pretepla 13-letnico

Postojna, 25. julija - Postojnski policisti so v minulem tednu obravnavali pretep, v katerem so bili vpleteni mladoletniki. Kot so za Primorske novice potrdili na Policijski upravi Koper, so dobili prijavo o pretepu, v katerem sta mladoletna fant in dekle pretepla 13-letnico in jo poškodovala. Mladoletnika sta pretep tudi snemala, policisti pa so posnetke zasegli.