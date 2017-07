Kronika v zadnjih 24 urah; prometna nesreča s smrtnim izidom

Ljubljana, 25. julija - V ponedeljek ob 22.45 se je na hitri cesti med Selom in Potočami v občini Ajdovščina zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri so trčila štiri vozila, dva tovornjaka in dve osebni vozili, je zapisano na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.