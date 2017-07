Delo: Dokapitalizacija zdravstva (25. 7.)

Ljubljana, 25. julija - Kljub nenehnemu govorjenju, da je prednostna naloga zdravstvena reforma, reforme ni. Čeprav so strokovnjaki, uradniki in novinarji prelili že več hektolitrov črnila in napolnili že ničkoliko virtualnih oblakov z ugotovitvami, kaj vse je narobe, se še vedno nismo dogovorili, v katero smer bomo šli, v Delu piše Milena Zupanič.