Svet pokojninskega zavoda se bo osredotočil na predlog zakona o demografskem skladu

Ljubljana, 25. julija - Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) bo danes obravnaval predlog zakona o demografskem rezervnem skladu, ki ga je ministrstvo za finance dalo v javno razpravo do sredine avgusta. Sklad naj bi pomenil vir za dodatna sredstva za pokojninsko blagajno, ko bo razmerje med zavarovanci in upokojenci najmanj ugodno.