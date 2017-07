Mytilus pridela več kot 250 ton školjk letno

Izola, 29. julija - Mitja Petrič se s školjkami ukvarja od otroštva, danes pa vodi podjetje Mytilus, ki pridela več kot 250 ton gojenih školjk letno. Povpraševanje presega ponudbo, v zadnjem letu pa so se od prodaje na debelo usmerili v neposredno prodajo. Pri tem stavijo na kakovost in svežino, saj školjke povlečejo iz vode in predajo strankam v nekaj urah.