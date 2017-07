Istrski gradovi z geolokacijami odslej zbrani na enem mestu

Portorož, 30. julija - Dario Bartole se že leta ukvarja s popisovanjem gradov in drugih obrambnih objektov v Istri, zdaj pa je v posebnem digitalnem katalogu zbral več kot 80 objektov, opremljenih z njihovim opisom, fotografijami in potjo do njih. Sledi so namenjene vsem ljubiteljem kulturne dediščine, na njihovo raziskovanje pa se lahko podamo z avtom, kolesom ali peš.