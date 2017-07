Tedenski pregled - svet od 21. do 27. 7.

Ljubljana, 28. julija - Evropska unija je z več odločitvami dala članicam jasno vedeti, da morajo biti solidarne pri vprašanju beguncev, Poljski pa, da ni zadovoljna z njeno pravosodno reformo. Po dveh tednih so muslimanski verniki znova molili na Tempeljskem griču, požari in suša pa so še naprej ogrožali več evropskih držav.