Zadnjo besedo o zakonu o drugem tiru bodo imeli volivci

piše Zoja Črnilec

Ljubljana, 19. avgusta - Drugi tir železniške povezave med Divačo in Koprom je eden izmed prioritetnih projektov vlade Mira Cerarja, njegove uresničitve pa so se na infrastrukturnem ministrstvu lotili s pripravo zakona. Ta je med opozicijo, delom stroke in civilne družbe naletel na močan odpor, zato bodo septembra o usodi vladnega projekta na referendumu odločili volivci.