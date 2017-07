Do pripomočkov za slepe in slabovidne otroke s pomočjo priročnika za družbena omrežja

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Ljubljana, 29. julija - Pri vzgoji in izobraževanju slepih in slabovidnih otrok je ključno poiskati ustrezen način komunikacije, ki omogoča medsebojno sporazumevanje in posledično tudi učenje. Zato so nujni najrazličnejši pripomočki, ki pa niso poceni. Centru IRIS pomaga Martin Korošec z donacijami od izkupička prodaje njegovega priročnika z nasveti za družbena omrežja.