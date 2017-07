Med čakanjem na obnovo Mariborskega otoka po osvežitev tudi čez mejo

Maribor, 29. julija - Medtem ko že vrsto let čakajo na obnovo Mariborskega otoka, si številni Mariborčani poletno osvežitev v vodi poiščejo tudi čez mejo. Med priljubljenimi so mestna kopališča v Lučanah, Lipnici in Cmureku na avstrijski strani le streljaj od meje, tudi zaradi nizkih cen. Prav tako radi zaidejo v Terme Ptuj ali Vodni park Radlje ob Dravi.