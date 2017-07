Martin Krpan bo znova zaživel v slikanici s Smrekarjevimi ilustracijami izpred 100 let

piše Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 28. julija - Letos mineva sto let od prvega izida ilustrirane slikanice s povestjo Martin Krpan. V slikanici se srečujeta humorna pisava Frana Levstika in satirične risbe Hinka Smrekarja. Avgusta bo pri Mladinski knjigi izšla jubilejna izdaja slikanice s Smrekarjevimi ilustracijami. Od leta 1954 so ponatisi slikanice izhajali s podobami Toneta Kralja.