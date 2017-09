Za pokalno lovoriko Jeseničani, Olimpija, Triglav in Celje

Celje, 8. septembra - Po današnjih zadnjih dveh četrtfinalnih bojih so znani vsi udeleženci polfinala slovenskega hokejskega pokalnega tekmovanja v sezoni 2017/18. V Celju se bodo v soboto in nedeljo za lovoriko borili igralci Sija Acronija Jesenic, SŽ Olimpije, Triglava in ECE Celja.