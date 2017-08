Tudi soška fronta prinesla nove tehnike vojskovanja in orožje

piše Mihael Šuštaršič

Ljubljana, 11. avgusta - Prva svetovna vojna je prinesla veliko preobrazbo v načinu vojskovanja in uporabi orožja. Začela se je kot spopad tehnologije 20. stoletja z vojaško taktiko 19. stoletja. Tudi zato so bile žrtve med vojaki zelo velike. A preobrazba in modernizacija sta bili hitri. Do konca vojne so se pojavili že tanki in letala. Tudi na soški fronti.