Italijanski 3. armadi med soško fronto poveljeval sam princ

piše Maja Lazar Jančič

Ljubljana, 11. avgusta - Na italijanski strani sta se na soški fronti borili 2. in 3. armada. Na čelu 3. armade je bil princ Emanuele Filiberto, vojvoda Aoste. Poveljniki 2. armade so bili med prvo svetovno vojno generali Pietro Frugono, Settimio Piacentini in Luigi Capello. Po odstavitvi slednjega je bil nekaj časa začasni poveljnik general Luca Montuori.