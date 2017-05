Cerar: Vlada deluje v polni moči

Medvode, 26. maja - Vlada deluje v polni moči, ima veliko odgovornih nalog in tudi kadar pride do kriznih situacij, na katere nima vpliva, se skuša odzvati po najboljših močeh, je dejal predsednik SMC in premier Miro Cerar. V izjavi za medije se je dotaknil tudi NLB in potrdil, da "je čas za prodajo pravi", a hkrati opomnil, da bi morala ta povrniti vložek v banko.