Uprava za varno hrano: Vsi vzorci hrane skladni s predpisi, en vzorec krme neposredno ob Kemisu neskladen

Vrhnika, 26. maja - Uprava za varno hrano je danes predstavila rezultate analize vzorcev krme in solate po požaru v vrhniškem Kemisu. Vsi vzorci solate so skladni s predpisi, le en vzorec krme neposredno ob Kemisu ni, zato so inšpektorji v okolici Kemisa začasno prepovedali pašo in uporabo trave za krmljenje, sena in silaže, so povedali na srečanju z Vrhničani.