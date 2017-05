Popravljene rešitve iz zakona o zdravstvenem zavarovanju vendarle do koalicijskih partnerjev

Ljubljana, 26. maja - Ministrstvo za zdravje je koalicijskim poslanskim skupinam vendarle poslalo popravljen osnutek rešitev, ki bi jih zapisali v novi zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, so za STA potrdili na ministrstvu in v poslanskih skupinah SMC, SD in DeSUS. Koalicijsko usklajevanje glede predlaganih ukrepov bo predvidoma v prihodnjem tednu.