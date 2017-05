Ljubljanska borza: SBI TOP teden zaključil s padcem

Ljubljana, 26. maja - Ljubljanska borza je trgovanje končala s padcem. Indeks blue chipov SBI TOP je teden sklenil pri vrednosti 789,05 točke, kar je 2,07 točke oz. 0,26 odstotka nižje kot v četrtek. Med blue chipi so največji padec zabeležile delnice Intereurope in Krke, največ pa so pridobile delnice Gorenja.