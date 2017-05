Cerar: V Natu prepoznavajo vlogo Slovenije kot zelo konstruktivno in koristno

Bruselj, 26. maja - Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg prepoznava vlogo Slovenije kot zelo konstruktivno in koristno, je poudaril premier Miro Cerar po srečanju s šefom zavezništva v Bruslju. Slovenija si bo prizadevala za zanesljivo in sposobno varnostno in obrambno strukturo, saj varnostni izzivi po svetu to še kako terjajo, je še zatrdil.