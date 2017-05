Muzikološki inštitut predstavil notno izdajo Treh sonat Francesca Pollinija in njegovo Klavirsko šolo

Ljubljana, 26. maja - Muzikološki inštitut ZRC SAZU je predstavil vsebinsko povezani publikaciji - notno izdajo Treh sonat Francesca Pollinija in njegovo Klavirsko šolo (Metodo per pianoforte / Piano Method). Prva je izšla pri Založbi ZRC, druga pri založbi Italijanskega muzikološkega društva. Predstavili so tudi novosti iz biografije v Ljubljani rojenega skladatelja.