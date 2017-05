Teden nezavržene hrane odprl italijanski kuharski mojster Massimo Botturo

Ljubljana, 26. maja - Prvi Teden nezavržene hrane, ki je nastal kot odgovor na problematiko velikih količin zavržene hrane, je danes v Ljubljani odprl italijanski kuharski mojster Massimo Botturo. "To je kulturni, ne humanitarni projekt. Spremeniti želimo odnos do hrane in Ljubljana ter Slovenija je že del te svetovne revolucije," je izpostavil Botturo.