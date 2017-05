V Velenju odprli smučarsko skakalni center

Velenje, 26. maja - V Velenju so nocoj odprli smučarsko skakalni center, ki se nahaja na Grajskem griču pod Velenjskim gradom. Nov smučarsko skakalni center ima sedaj šest skakalnic, in sicer poleg novih skakalnic HS 70 in HS 45, še skakalnice v velikosti HS 25, HS 15, HS 9 in najmanjšo skakalnica K5.