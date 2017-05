Pittsburgh, 26. maja - Moštvo severnoameriške hokejske lige NHL Pittsburgh Penguins je drugi finalist lige NHL. Branilci naslova so se v finale Stanleyjevega pokala uvrstili po četrti zmagi nad Ottawa Senators, sinoči so bili po dveh podaljških boljši s 3:2 in slavili v skupnih zmagah s 4:3. V finalu se bodo pomerili z Nashville Predators.