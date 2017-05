Newyorške borze zaključile z dobički; Indeks S&P 500 in Nasdaq rekordno

New York, 25. maja - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v zelenem. Tako tehnološki indeks Nasdaq in indeks 500 največjih ameriških podjetij S&P 500 sta se oblikovala pri rekordnih vrednostih. Vlagatelji so ocenili, da so trenutne razmere v ameriškem gospodarstvo stabilne, zato so se odločali za večje nakupe vrednostnih papirjev.