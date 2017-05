Dnevnik: Končno lepši časi za Olimpijo? (26. 5.)

Ljubljana, 25. maja - Potem ko je bil košarkarski klub Union Olimpija še lani poleti povsem v razsulu in se je kot resna opcija omenjal celo stečaj, je danes položaj po dolgem času bolj rožnat. Ljubljančani so v sredo po dolgih osmih letih znova osvojili naslov državnega prvaka, in to v odlični atmosferi skoraj povsem polnega Tivolija, v Dnevniku piše Gregor Terzič.