Velika predstava ob odprtju novega sedeža zveze Nato v Bruslju

Bruselj, 25. maja - V Bruslju so danes s preleti vojaških letal, dvigom zastav in odkritjem dveh spomenikov, simbolov združene Evrope in čezatlantske solidarnosti, odprli nov sedež zveze Nato. Velika predstava z namenom prepričati ameriškega predsednika Donalda Trumpa o pomenu zavezništva. Trump je ocenil, da je nov dom "lep" in podrezal zaradi stroškov zanj.