V soboški galeriji izbor del skupine DHLM in pregledna razstava Dareta Birse

Murska Sobota, 25. maja - V Galeriji Murska Sobota so nocoj odprli razstavi del skupine DHLM in slik Dareta Birse. Dela skupine DHLM bodo kmalu stara pol stoletja, a so kljub temu še vedno živa in sveža. Birsa pa se predstavlja s slikami iz obdobja zadnjih desetih let.