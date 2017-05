Evropske borze večinoma s padci; cenejša nafta in dražji evro

London/Frankfurt/Pariz, 25. maja - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje sklenile s padci. Vlagatelji so premlevali predvsem zapisnik z zadnjega zasedanja odbora ameriške centralne banke Federal Reserve in možnost, da bi ta že junija zvišala obrestne mere. Nafta se je pocenila, medtem ko se je evro okrepil.