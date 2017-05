Mandžukić podaljšal z Juventusom

Torino, 25. maja - Hrvaški nogometni napadalec Mario Mandžukić je podaljšal pogodbo s torinskim Juventusom. Kot so sporočili iz kluba, se je Mandžukić dogovoril za podaljšanje do leta 2020. Enaintridesetletni Hrvat je imel vse do prestopa iz madridskega Atletica 2015 eno ključnih vlog v torinski zasedbi, ki jo vodi Massimiliano Allegri.