Vrhničanom bodo pristojne službe podale informacije po požaru v Kemisu

Vrhnika, 26. maja - Predstavniki pristojnih institucij bodo danes občanom Vrhnike predstavili analize vzorcev, odvzetih po požaru v Kemisu, podali bodo tudi zdravstvena priporočila in predstavili izsledke inšpekcijskih služb. Predsednik republike Borut Pahor pa bo pred tem sprejel gasilce, reševalce in druge prostovoljce, ki so pomagali pri gašenju v Kemisu.