Ljubljanska borza: SBI TOP zaključil z rastjo

Ljubljana, 25. maja - Ljubljanska borza je trgovanje končala z rastjo. Indeks blue chipov SBI TOP se je oblikoval pri 791,12 točke, kar je 2,58 točke oz. 0,33 odstotka višje kot v sredo. Med blue chipi so največjo rast zabeležile delnice Intereurope, ki so pridobile skoraj osem odstotkov vrednosti. Padec so medtem zabeležile delnice Gorenja in Zavarovalnice Triglav.