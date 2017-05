Javni zavod Ksevt s kulturalizacije svoje delovanje širi v smeri boja za obstoj

Ljubljana, 25. maja - Na vladi so predstavili načrte za prihodnost Kulturno-gospodarskega središča evropskih vesoljskih tehnologij v Vitanju. Dejavnosti javnega zavoda bodo z namenom njegove ohranitve strnjene v pet stebrov, od katerih eden ostaja področje kulturalizacije in humanizma. Težnje so predvsem k razširitvi izvajanja dejavnosti zavoda, tudi v tržni smeri.