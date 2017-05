Erdogan z voditelji EU v prizadevanjih za zmanjšanje napetosti

Bruselj, 25. maja - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan se je danes v Bruslju srečal s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem in predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom. V Bruslju so od Erdogana pričakovali pojasnila glede spornih napovedi ponovne uvedbe smrtne kazni in odnosa turške oblasti do pristopnih pogajanj.