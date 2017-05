S projektom za testiranje tehnologije 5G po evropska sredstva

Ljubljana, 26. maja - V odzivu na poziv Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) k prijavi projektov za testiranja pete generacije mobilne telefonije (5G) se je pred nekaj tedni že oblikovala projektna skupina. Zdaj so pobudo predstavili Evropski komisiji in po nadaljnjih pogovorih bo znano, ali bo projekt dobil evropska sredstva.