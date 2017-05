V SEM vpogled v Afganistan in njegovo etnično podobo

Ljubljana, 25. maja - V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) bodo drevi odprli razstavo Afganistan - slovenski pogledi. Razstava prek fotografij in predmetov, od oblačil, orožja in nakita pa do osebnih predmetov slovenskih vojakov in beguncev, odstira zgodovino Afganistana in njegovo raznoliko kulturno dediščino ter način življenja v tej deželi v 19. in 20. stoletju.