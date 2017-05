Unicef poziva voditelje G7 k zavezam za varnost begunskih otrok

Ljubljana, 25. maja - Sklad ZN za otroke (Unicef) je pred vrhom skupine sedmih najrazvitejših držav G7 na Siciliji pozval svetovne voditelje k zavezam za varnost otrok beguncev in migrantov. Po ocenah Unicefa je namreč letos na nevarni poti čez osrednje Sredozemlje iz severne Afrike do Italije umrlo že več kot 200 otrok - to je več kot otrok na dan.