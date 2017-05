Tuskovo sporočilo Trumpu: Vrednote in načela na prvem mestu

Bruselj, 25. maja - Vrednote in načela naj bodo na prvem mestu, se glasi sporočilo EU ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. EU in ZDA se strinjajo glede boja proti terorizmu, različna pa so stališča glede podnebnih sprememb, trgovine in Rusije, je po srečanju s Trumpom povedal predsednik Evropskega sveta Donald Tusk.