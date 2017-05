SDS za obravnavo Darsovega razpisa video nadzornega sistema v DZ

Ljubljana, 25. maja - Poslanska skupina SDS je predlagala, da o Darsovem javnem naročilu za vzpostavitev sistema videonadzora na avtocestnem omrežju razpravlja komisija DZ za nadzor javnih financ. Ponudniki so po poročanju medijev opozorili, da so razpisni pogoji diskriminacijski, eden od njih pa je zaradi suma korupcije podal kazensko ovadbo, so zapisali v SDS.